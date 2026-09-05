Εικόνες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Επέστρεψε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, το αγαπημένο Air Show, Athens Flying Week, έτοιμο να παρουσιάσει εντυπωσιακά αεροσκάφη.

Το Athens Flying Week (AFW) είναι το μεγαλύτερο αεροπορικό show της Ελλάδας και ένα από τα πιο δημοφιλή στην Ανατολική Ευρώπη. Διοργανώνεται ετησίως, συνήθως κάθε Σεπτέμβριο και προσελκύει δεκάδες χιλιάδες θεατές, τόσο από τη xώρα μας, όσο και από το εξωτερικό.

Η «Ζούγκλα» βρέθηκε την πρώτη ημέρα του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τα στιγμιότυπα συγκλονίζουν.

Εικόνες από το φετινό Athens Flying Week:

Μοναδικές διεθνείς συμμετοχές και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έρχονται να προσφέρουν αδρεναλίνη, συγκινήσεις και μία αξέχαστη αεροπορική εμπειρία.

Οι «Ιππότες» των ΗΑΕ έρχονται στην Athens Flying Week

Στο φετινό line-up ξεχωρίζει η συμμετοχή των Fursan Al Emarat, του ακροβατικού σμήνους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κάνει ντεμπούτο με νέα αεροσκάφη και θα εκτελέσει ένα πλήρες πτητικό πρόγραμμα το Σάββατο και την Κυριακή. Δυο ημέρες ακροβατικών και ελιγμών υψηλής ακρίβειας με ταχύτητες που κόβουν την ανάσα από τους καθηλωτικούς τους Al Fursan, τους «Ιππότες των Εμιράτων».

Το ελληνικό κοινό θα δει για πρώτη φορά από κοντά το κινεζικής προέλευσης τζετ αεροσκάφος, το υπερσύγχρονο Hongdu L-15 Και μάλιστα, όχι ένα αλλά επτά αεροσκάφη θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, «βάφοντας» τον ουρανό με τον υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμα αλλά άκρως οικολογικό καπνό που χρησιμοποιεί η ομάδα.

Οι «Ιππότες των Εμιράτων» χρησιμοποιούν χρωματιστό καπνό στα χρώματα της σημαίας τους: κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο. Κατά την εναέρια χορογραφία τους, τα αεροπλάνα αφήνουν πίσω τους χρωματιστές γραμμές στον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα. Το πτητικό πρόγραμμα των «Ιπποτών» τα έχει όλα. Εναέριες «χορογραφίες» που αψηφούν τη βαρύτητα, ακροβατικά που κόβουν την ανάσα και ελιγμοί που θα σας καθηλώσουν!

Επτά αεροσκάφη Hongdu L-15 βαμμένα με τον εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό διάκοσμο που συμβολίζει το πετρέλαιο, εθνικό προϊόν των ΗΑΕ αλλά και τη χρυσή έρημο, θα γεμίσουν τον ουρανό της Τανάγρας και με τον ειδικό καπνό που χρησιμοποιούν, θα «ζωγραφίσουν» στον αέρα.