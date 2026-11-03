Μια προγραμματισμένη εκδήλωση ψυχαγωγίας και αδρεναλίνης με αφορμή τον εορτασμό του Halloween φαίνεται πως κατέληξε σε μια τραυματική εμπειρία για αρκετούς πολίτες που αποφάσισαν να λάβουν μέρος.

Το «Athens Halloween Hunt», το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στους δρόμους της Αθήνας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο καταιγισμού σοβαρών δημόσιων καταγγελιών, με τους συμμετέχοντες να περιγράφουν σκηνές ανεξέλεγκτης βίας, σωματικής κακοποίησης και ακραίας επικινδυνότητας που υπερέβησαν κατά πολύ κάθε έννοια διαδραστικού παιχνιδιού.

Οι αναφορές που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ), δεν περιορίζονται στην αναμενόμενη αγωνία ενός σεναρίου τρόμου, αλλά κάνουν λόγο για άσκηση ωμής σωματικής βίας.

Σύμφωνα με την Ένωση, καταγγέλλονται χτυπήματα με αλυσίδες, γκλοπ και μαστίγια, δυνατά δαγκώματα που προκάλεσαν εκτεταμένα αιματώματα, μελανιές και σκισμένα ρούχα, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για χρήση τέιζερ.

Συμμετέχοντες περιγράφουν ανθρώπους να κλαίνε στα πεζοδρόμια από τον φόβο και τον πόνο, με ορισμένους ηθοποιούς να συνεχίζουν την επιθετική τους συμπεριφορά αγνοώντας τις εκκλήσεις να σταματήσουν.

Βίντεο από τους δρόμους της Αθήνας κατά την διεξαγωγή του «Athens Halloween Hunt»:

Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές των συμμετεχόντων

Στις δημόσιες αναρτήσεις τους, άτομα που έλαβαν μέρος περιγράφουν συγκεκριμένα περιστατικά:

«κάτι τύποι σαν εσένα φίλε είστε η αιτία που κάποια κορίτσια χθες έκλαιγαν στα πεζοδρόμια επειδή κάποιοι είναι ακατάλληλοι (λίγοι γιατί υπάρχουν εξαιρετικά παιδιά πραγματικά και τα βλέπω όλα αυτά τα χρόνια και σαν παίκτης και σαν υπάλληλος σε escape room) και καταστράφηκε η εμπειρία κάποιων ανθρώπων… προσωπικά ένας ηθοποιός εχθές με δάγκωσε τόσο δυνατά που σήμερα έχω αιμάτωμα στο χέρι και πραγματικά δεν το χρειαζομουν…παρόλα αυτά εγώ σεβάστηκα ότι δεν έπρεπε να τους ακουμπήσουμε και αν και του είπα επανειλημμένα σταμάτα δεν του κούμπωσα ένα μπουκέτο να του φτάσει η μύτη στο σβέρκο.»

«Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε Halloween event, και μπορώ να πω οι είναι μακράν η χειρότερη εμπειρία που έχω ζήσει σε escape room. Ωραίο concept, έχει προοπτική, αλλά μερικοί ηθοποιοί κατέστρεψαν την εμπειρία. Με το “καλημέρα” άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες (και για να μην λέτε ότι προκαλουσαμε, πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι). To event διαφημίζεται ότι έχει σωματική επαφή, αλλά πρέπει να διαχωριστεί η σωματική επαφή από την τραμπουκα και το βαρύ ξύλο. Καταλαβαίνω και δέχομαι την σωματική επαφή ως ένα σημείο, ειδικά λόγω του concept, αλλά όλα πρέπει να έχουν τα όρια τους. Παίκτης της ομάδας μας έφαγε 2 (!) φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη(!), και μία από τις 2 φορές το είχαν πιάσει από το λαιμό για να το κρατήσουν κιόλας! Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα, και ακόμα και αίματα. Όταν την είπα στους συγκεκριμένους ηθοποιούς, όχι απλά μας κορόιδευαν, αλλά ο ένας φεύγοντας είπε σε άλλον ηθοποιό να έρθει σε εμάς να μας κυνηγήσει, ενώ άτομο από την ομάδα μας έκλαιγε και πόναγε εμφανέστατα. Με αυτήν την εισαγωγή (και βλέποντας συνεχώς άτομα να μιλάνε για ίδιες εμπειρίες με κλάματα), δεν μπόρεσα να ευχαριστηθω σχεδόν ούτε δευτερόλεπτο από το event. Κλαίω τα λεφτά που…»

«Είμαι φανατικός λάτρης τόσο του EscapeAll όσο και των escape rooms γενικότερα. Παίζω δωμάτια κάθε είδους και έντασης και, μέχρι σήμερα, σε όσα έχω συμμετάσχει, έχω νιώσει απόλυτο σεβασμό από τους ηθοποιούς. Και γιατί το αναφέρω αυτό; Γιατί αυτό που βίωσα χθες, για δεύτερη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Δεν με ενόχλησε η ένταση του παιχνιδιού, αλλά η υπερβολική σωματική βία. Είδα συμπεριφορές που προσωπικά θεωρώ απαράδεκτες, με άτομα που θύμιζαν ταγματασφαλίτες, σωματώδεις ηθοποιούς που μας κοιτούσαν απειλητικά, άλλους που μας χτυπούσαν δυνατά με γκλοπ, ενώ ένας ηθοποιός με πέταξε μέσα σε βρόμικα νερά και άρχισε να με χτυπά επανειλημμένα σε διάφορα σημεία του σώματός μου».

Κι άλλες καταγγελίες:

Επικίνδυνες καταδιώξεις στο κέντρο και ερωτήματα για την ασφάλεια

Ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση λαμβάνει το γεγονός ότι η δράση δεν εξελίχθηκε σε κάποιον απομονωμένο ή ελεγχόμενο χώρο, αλλά στους κεντρικούς δημόσιους δρόμους της Αθήνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καταδιώξεις με αλυσοπρίονα εκτυλίχθηκαν ανάμεσα σε ανυποψίαστους πεζούς, διερχόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλα, προκαλώντας αλλεπάλληλα απότομα φρεναρίσματα οδηγών για να αποφευχθούν παρασύρσεις πολιτών, ενώ καταγράφηκαν επίσης καταγγελίες για φθορές και βανδαλισμούς σε σταθμευμένα οχήματα.

Όπως τονίζει η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δίωρη εκδήλωση ήταν μια εμπορική δραστηριότητα με κρατήσεις μέσω πλατφόρμας και καταβολή αντιτίμου γεννά εύλογα ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας και τον συνολικό σχεδιασμό των υπευθύνων:

Ποιος είχε την ευθύνη για την επιτήρηση των ομάδων και ποιοι μηχανισμοί υπήρχαν για την άμεση διακοπή της δράσης όταν κάποιος τραυματιζόταν;

Ποιες σαφείς οδηγίες και όρια είχαν δοθεί στους ηθοποιούς σχετικά με τη χρήση αντικειμένων όπως αλυσίδες και γκλοπ;

Υπήρχε πρόβλεψη για πρώτες βοήθειες και είχαν λάβει γνώση οι αρμόδιες δημοτικές αρχές και η Τροχαία για δραστηριότητα σε δημόσιο οδικό δίκτυο;

Η συμμετοχή ηθοποιών που δραστηριοποιούνται σε escape rooms δεν νομιμοποιεί την άσκηση πραγματικής βίας σε δημόσιους χώρους. Όπως επισημαίνουν οι παθόντες, το γεγονός ότι κάποιος πληρώνει για μια εμπειρία μυστηρίου και αδρεναλίνης δεν συνιστά συναίνεση σε σωματικό τραυματισμό, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη να δοθούν