Δωρεά 300 πλήρων μεριδίων φαγητού στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε η εταιρεία Athens Premium Catering, συμβάλλοντας στη στήριξη των αστέγων και των οικονομικά αδύναμων κατοίκων της πρωτεύουσας.

«Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, η Athens Premium Catering, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας και της τροφοδοσίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σημαντική δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενισχύοντας το έργο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των ευάλωτων συμπολιτών μας, η εταιρεία μας προχώρησε στη δωρεά 300 πλήρων μεριδίων φαγητού, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, τα οποία παρασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις μας με την ίδια φροντίδα που χαρακτηρίζει όλες τις υπηρεσίες μας.

Η παράδοση των γευμάτων πραγματοποιήθηκε σε άψογη συνεργασία με τους ανθρώπους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, συμβάλλοντας έμπρακτα στην υποστήριξη της καθημερινής τους αποστολής για τη στήριξη των αστέγων και των οικονομικά αδύναμων κατοίκων της πόλης μας.

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την Athens Premium Catering δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια στάση ζωής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, να προσφέρουμε ένα ζεστό γεύμα και λίγη ανακούφιση στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA μας», δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας. Η Athens Premium Catering παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και συνεχίζει να αναζητά τρόπους ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά σε δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σχετικά με την Athens Premium Catering

Η Athens Premium Catering δραστηριοποιείται στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας και της τροφοδοσίας, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα υλικών με την επαγγελματική συνέπεια. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, επενδύει σταθερά σε δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία της Αθήνας.