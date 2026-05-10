Συναγερμός έχει σημάνει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (10/5), στην περιοχή των Αθικίων Κορινθίας, καθώς αγνοείται ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος εξαφανίστηκε από την οικία του, περίπου στις 6:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πάσχει από άνοια, γεγονός που έχει σημάνει άμεση κινητοποίηση των Αρχών, λόγω του αυξημένου κινδύνου για την ασφάλειά του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν η Π.Υ. Κορίνθου, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εθελοντικές ομάδες της περιοχής, οι οποίοι «χτενίζουν» την ευρύτερη τοποθεσία, εστιάζοντας σε αγροτικούς δρόμους, δύσβατα σημεία και πιθανά περάσματα.

