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Συναγερμός σήμανε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από υποκατάστημα της Alpha Bank, στην οδό Φιλελλήνων.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το αντικείμενο από θυρωρό πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αντικείμενο που μοιάζει με κουτί.

Στο σημείο έφθασαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξουν το ύποπτο αντικείμενο.

Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων:

1) στην οδό Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής,

2) στην οδό Β. Γεωργίου α’ από το ύψος της Λ. Αμαλίας,

3) στην οδό Φιλελλήνων από το ύψος της οδού Μητροπόλεως και

4) στην οδό Ξενοφώντος από το ύψος της Λ. Αμαλίας.