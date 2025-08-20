Με μια απόφαση-ορόσημο, η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα να ιδρύσει Επώνυμη Έδρα με το όνομα «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», αποδεχόμενη πρόταση από τον Μεγάλο Ευεργέτη και Επίτιμο Διδάκτορα κ. Αθανάσιο Μαρτίνο. Πρόκειται για την πρώτη Επώνυμη Έδρα που ιδρύει το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Η Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου γεννήθηκε το 1927 στη Γλυφάδα, με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Η ενασχόλησή της με τη ναυτιλία ξεκίνησε το 1964, όταν προχώρησε στην απόκτηση του πρώτου της πλοίου. Το 1967 ακολούθησε η δεύτερη ναυπήγηση, σηματοδοτώντας την απαρχή μίας δυναμικής πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού στόλου. Η ίδια ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα, την εργατικότητα και τη σεμνότητά της, στοιχεία που καθόρισαν τη διαδρομή της στον επιχειρηματικό χώρο.

Το 2021 η εγγονή της, Ιωάννα Κωνσταντίνου Μαρτίνου, ίδρυσε το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, έναν κοινωφελή οργανισμό με δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ναυτιλίας. Η Αθηνά Ι. Μαρτίνου απεβίωσε το 2024, αφήνοντας πίσω της σημαντική παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή ναυτιλία, καθώς και ένα πλούσιο έργο κοινωνικής προσφοράς.

Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, γνωστός για την πολυετή και πολυδιάστατη κοινωνική του δράση, έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και των πανεπιστημιακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με εξαιρετικού ύψους δωρεές έχει υποστηρίξει την κατασκευή νέων πανεπιστημιακών κτηρίων και τον εκσυγχρονισμό μεγάλου αριθμού Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Νοσοκομεία «Αττικόν», «Σωτηρία», «Ιπποκράτειο», «Λαϊκό», «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο». Επιπλέον, η υποστήριξή του έχει επεκταθεί σε πολλές Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως η Νομική και η Φιλοσοφική, ενισχύοντας ουσιαστικά το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του Ιδρύματος.

Η ίδρυση της Έδρας «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της οικογένειας Μαρτίνου και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας σε έναν καίριο επιστημονικό τομέα για τη δημόσια υγεία, την καρδιαγγειακή ιατρική, με δεδομένο ότι η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και παγκοσμίως (34% των θανάτων οφείλονται σε καρδιαγγειακή νόσο). Η Επώνυμη Έδρα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή στην Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η πρώτη Επώνυμη Έδρα στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα πώς η γενναιοδωρία και η κοινωνική προσφορά μπορούν να ενισχύσουν τη γνώση, την έρευνα και την υγειονομική φροντίδα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, μεγάλο Ευεργέτη και Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου για την αδιάλειπτη και πολυδιάστατη στήριξή του αλλά και για το σπουδαίο Εθνικό έργο που ο ίδιος, η σύζυγος του Μαρίνα Μαρτίνου και η οικογένεια του επιτελούν.

Ο ίδιος αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενός ευεργέτη με δράσεις μεγάλου βεληνεκούς με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα και ενός ηγέτη με όραμα για την κοινωνία και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος επιτελεί το κολοσσιαίο κοινωνικό έργο του με μια συγκλονιστική ταπεινότητα διαθέτοντας αφοπλιστική καλοσύνη ψυχής, χαρακτηριστικά των μεγάλων Εθνικών Ευεργετών της Πατρίδας μας».

Η ίδρυση της Επώνυμης Έδρας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να θεσμοθετούν έδρες χρηματοδοτούμενες από δωρεές ή χορηγίες, με σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, θα σηματοδοτήσει την έναρξη της λειτουργίας της Έδρας, η οποία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και στην προαγωγή της καρδιαγγειακής έρευνας στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση μίας ακόμα επώνυμης έδρας προς τιμήν Μεγάλου Ευεργέτη του.