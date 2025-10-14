Δύο ελληνικές πόλεις περιλαμβάνονται στη λίστα με τις 20 πιο επικίνδυνες της Ευρώπης, βάσει του Δείκτη Εγκληματικότητας της Numbeo για το 2025. Ο δείκτης αυτός στηρίζεται σε έρευνες και εκτιμήσεις χρηστών σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας και όχι σε επίσημα στατιστικά στοιχεία, με την κλίμακα να κυμαίνεται από το 0 έως το 100.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Μπράντφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη εγκληματικότητας στην Ευρώπη, με 67,1 μονάδες. Ακολουθούν άλλες βρετανικές πόλεις όπως το Κόβεντρι, το Μπέρμιγχαμ και το Λονδίνο, γεγονός που καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο τη χώρα με τις περισσότερες «επικίνδυνες» πόλεις στο ευρωπαϊκό top-5.

Η Γαλλία διατηρεί ισχυρή παρουσία στη λίστα, με επτά πόλεις να βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις — μεταξύ αυτών η Μασσαλία, το Μονπελιέ, το Παρίσι, η Νάντη, η Γκρενόμπλ, η Λυών και η Νίκαια. Ιδιαίτερα η Μασσαλία συνεχίζει να συνδέεται με την οργανωμένη εγκληματικότητα, ενώ το Παρίσι αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας στις τουριστικές του περιοχές.

Στην Ελλάδα, οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εμφανίζονται να νιώθουν λιγότερο ασφαλείς σε σχέση με άλλες περιοχές. Ο δείκτης εγκληματικότητας στην Αθήνα υπολογίζεται στο 55,3, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο 52,5, τοποθετώντας και τις δύο πόλεις ανάμεσα στις 20 με το υψηλότερο ποσοστό ανασφάλειας στην Ευρώπη.

Δείτε τον πίνακα της Numbeo:

Τι σημαίνουν οι βαθμολογίες του δείκτη εγκληματικότητας

Η Numbeo ταξινομεί τις πόλεις βάσει των παρακάτω κατηγοριών:

Πολύ χαμηλή εγκληματικότητα: 0–20

Χαμηλή εγκληματικότητα: 20,01–40

Μέτρια εγκληματικότητα: 40,01–60

Υψηλή εγκληματικότητα: 60,01–80

Πολύ υψηλή εγκληματικότητα: πάνω από 80

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο εντονότερο είναι το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων.