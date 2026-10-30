Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από κλιμάκιο της Τ.Ε.Ε.Μ. στο ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στην περιοχή της Ομόνοιας, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο έλεγχος είχε αρνητικό αποτέλεσμα.

Το ύποπτο αντικείμενο, ένα χαρτοκιβώτιο, είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και των πυροτεχνουργών, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους γύρω από την πλατεία Ομονοίας.

Για λόγους ασφαλείας είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην 3ης Σεπτεμβρίου από την πλατεία Ομονοίας, στη Σατωβριάνδου από το ύψος της Σωκράτους και στη Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.