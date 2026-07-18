Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί σε δρόμο της Αθήνας, όταν μοτοσικλετιστής εθεάθη να κινείται έχοντας τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του ένα μεγάλο φίδι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό άλλου οχήματος και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη αλλά και έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο διακρίνεται ο αναβάτης να οδηγεί κανονικά τη μοτοσικλέτα του, ενώ το ερπετό παραμένει τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό και τους ώμους του. Παρά την κίνηση του οχήματος, το φίδι φαίνεται να παραμένει ήρεμο, χωρίς να παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά.

Οι εικόνες προκάλεσαν ποικίλα σχόλια στα social media. Κάποιοι χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ αρκετοί εξέφρασαν προβληματισμό για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί μια τέτοια επιλογή, τόσο για τον ίδιο τον αναβάτη όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, σε περίπτωση που το ζώο αντιδρούσε απρόβλεπτα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ενώ το βίντεο συνεχίζει να κάνει το γύρο του διαδικτύου.