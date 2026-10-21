Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία για κλοπές ρούχων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι νεαροί φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μέθοδο για να αφαιρούν τα αντικλεπτικά συστήματα από τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένους μαγνήτες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στις συλλήψεις τους, ενώ μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε.

Πώς δρούσαν

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της ομάδας έμπαιναν σε καταστήματα ένδυσης στο κέντρο της Αθήνας και αφαιρούσαν τα αντικλεπτικά από τα ρούχα με τη βοήθεια των μαγνητών.

Στη συνέχεια φέρονται να έκρυβαν τα προϊόντα ανάμεσα στα προσωπικά τους αντικείμενα ή να τα φορούσαν πάνω από τα δικά τους ρούχα, ώστε να αποχωρούν από τα καταστήματα χωρίς να κινούν υποψίες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και 13χρονοι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και παιδιά μόλις 13 ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας, οι πέντε ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν οι ανήλικοι συνδέονται και με άλλες αντίστοιχες κλοπές που έχουν καταγραφεί σε εμπορικά καταστήματα του κέντρου της Αθήνας.