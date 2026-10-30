Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε η Τροχαία το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου από κλιμάκιο της Τ.Ε.Ε.Μ. σε ύποπτο αντικείμενο κοντά στο Α.Τ. Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το αντικείμενο είναι χαρτοκιβώτιο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή και εξετάζεται από τους αρμόδιους πυροτεχνουργούς.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία:

στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου , από το ύψος της πλατείας Ομονοίας,

, από το ύψος της πλατείας Ομονοίας, στην οδό Σατωβριάνδου , από το ύψος της οδού Σωκράτους,

, από το ύψος της οδού Σωκράτους, στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.