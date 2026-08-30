Ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας να βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο επίκεντρο.

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου στο ύψος του Σχηματαρίου, ένας οδηγός εντόπισε έκπληκτος ένα αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, αμέσως μετά την έξοδο της Χαλκίδας.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην κοινότητα Tesla Fans Greece, το όχημα κινούνταν στην αριστερή λωρίδα του δρόμου αναπτύσσοντας μάλιστα μεγάλη ταχύτητα.

Ο αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε την επικίνδυνη πορεία περιέγραψε με σοκ την εμπειρία του, τονίζοντας πόσο ανεξήγητη ήταν η εικόνα αυτή μέσα στη νύχτα.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων, λίγες μόλις ημέρες μετά την ταυτοποίηση μιας 82χρονης οδηγού που είχε κινηθεί ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.