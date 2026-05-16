Σε ένα διαμέρισμα γεμάτο μούχλα, σκουπίδια και μπάζα, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής, ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους, με τους γονείς τους να συλλαμβάνονται το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από καταγγελία.

Λίγο μετά τις 14:00, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας, αποκάλυψε τις συνθήκες εξαθλίωσης μέσα στις οποίες ζούσαν τα τρία παιδιά.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρχαν αναφορές για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν το 7χρονο αγόρι και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε γίνει νέα καταγγελία στην Πρόνοια από κάτοικο της γειτονιάς, ο οποίος έβλεπε συχνά τα παιδιά να κυκλοφορούν γυμνά και εμφανώς παραμελημένα.

«Αν τα έβλεπες… όλη μέρα γυμνά γύριζαν, χωρίς ρούχα. Ακόμη και τις προηγούμενες ημέρες που είχε κρύο, ήταν έξω έτσι. Το σπίτι μέσα στη βρώμα, μούχλα παντού. Τα βρώμικα ρούχα τα πετούσαν στο μπαλκόνι και έπεφταν στον δρόμο, ακόμη και στρώματα. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, αλλά φαγητό δεν είχαν. Συνέχεια έφερναν ντελίβερι. Η μητέρα δεν ασχολούταν καθόλου, ο πατέρας δούλευε κάπου», περιγράφει γειτόνισσα της οικογένειας, προσθέτοντας πως πολλές φορές άκουγε τα παιδιά να κλαίνε μέσα στη νύχτα.

Από την πλευρά του, ο παππούς των παιδιών υποστήριξε πως τα ανήλικα πήγαιναν κανονικά σχολείο και απέδωσε την εικόνα του σπιτιού στο ότι «τα παιδιά έκαναν ζημιές».

«Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε για το σχολείο. Εγώ πήγαινα και τα έβλεπα. Τα παιδιά είναι ζωηρά, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ εξετάζονται συνολικά οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.