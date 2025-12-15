Yπάρχουν αθλητές που ξεπερνούν τα όρια του αθλήματός τους και μετατρέπουν την προσπάθεια σε έμπνευση.

Ένας από αυτούς είναι ο Βαγγέλης Δήμζας, ο μοναδικός Έλληνας που έχει καταφέρει να τερματίσει τον θρυλικό αγώνα «Tor des Glaciers 450 km», επίτευγμα που σημείωσε το 2024, γράφοντας ιστορία στους αγώνες υπεραποστάσεων.

Το 2025, παρότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εκ νέου τον εξαντλητικό αγώνα των Άλπεων – σταματώντας στα 283,3 χιλιόμετρα, μια απόσταση που από μόνη της συνιστά άθλο – ο Βαγγέλης Δήμζας απέδειξε ότι η συνέπεια, η ψυχική δύναμη και η πειθαρχία είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν διαχρονικά.

Την ίδια χρονιά τερμάτισε με επιτυχία, το «Rodopi Ultra Trail 89 km», τον «Olympus Marathon Ultra 73 km», και το απαιτητικό «Virgin Forest Trail 109 km», επιβεβαιώνοντας πως το ανθρώπινο σώμα – όταν καθοδηγείται από αποφασιστικότητα και σωστή προετοιμασία – μπορεί να επιτύχει το φαινομενικά ακατόρθωτο.

Πέρα όμως από τις αθλητικές του επιδόσεις, ο Βαγγέλης Δήμζας ξεχωρίζει και για την επαγγελματική του ιδιότητα. Είναι Αντισυνταγματάρχης, υπηρετεί στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, ως εκπαιδευτής, μεταδίδοντας καθημερινά τις αξίες της πειθαρχίας, της αντοχής και της υπέρβασης και εκτός αγωνιστικών διαδρομών.

Σύμφωνα με το kranosgr.com, η συνολική του παρουσία στον χώρο των υπεραποστάσεων οδήγησε και σε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση: για το 2025 επιλέχθηκε ως «Αθλητής της Χρονιάς» στην κατηγορία Πολυήμερων Αγώνων X-Ultra, αναγνώριση που επισφραγίζει μια πορεία γεμάτη κόπο, επιμονή και σπάνια ψυχικά αποθέματα.

Η βράβευσή του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 17:00, στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων ΔΑΪΣ, Μαρούσι (Μεσογείων 151, Παράδεισος Αμαρουσίου).

Ο Βαγγέλης Δήμζας δεν είναι απλώς ένας αθλητής υπεραποστάσεων. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.