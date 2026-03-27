Αθώα κρίθηκε η 77χρονη που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους, στη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχυρίστηκε στο δικαστήριο

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν έχει χειροδικήσει σε βάρος του και την κατήγγειλε εκδικητικά γιατί… στη ζωή του υπάρχει άλλη γυναίκα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria. Ο 82χρονος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και στο δικαστήριο αναγνώστηκε η προανακριτική του κατάθεση, ενώ δεν εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Απαλλαγή λόγω αμφιβολιών

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης διατήρησε αμφιβολίες και την απάλλαξε από την τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της παραβίασης περιοριστικού όρου. Η ίδια έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για αντίστοιχο καταγγελλόμενο συμβάν.