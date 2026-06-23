Αθώα κρίθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή από την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Κιμούλη.

Η υπόθεση αφορούσε δηλώσεις της ηθοποιού το 2023, στις οποίες έκανε λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές του κ. Κιμούλη προς συνεργάτες του.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών συντάχθηκε με την Εισαγγελέα της Έδρας, η οποία πρότεινε την απαλλαγή της κατηγορούμενης, τονίζοντας ότι η Βλαντή εξέφρασε πεποιθήσεις που θεωρούσε αληθινές, βασιζόμενη σε μαρτυρίες συναδέλφων και σε στοιχεία που ήταν ήδη γνωστά στον καλλιτεχνικό χώρο.

Όπως ανέφερε, δεν προέκυψε ο απαιτούμενος δόλος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Κατά την απολογία της, η Παναγιώτα Βλαντή υποστήριξε ότι δεν επινόησε κανένα ψευδές γεγονός, αλλά μετέφερε όσα της είχε εκμυστηρευτεί η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, σχετικά με τη συμπεριφορά του Γιώργου Κιμούλη.

Τόνισε ότι ένιωσε ηθική υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό συναδέλφων που είχαν καταγγείλει ανάλογες συμπεριφορές και ότι η καλλιτεχνική αξία ενός ανθρώπου, δεν αναιρεί την ανάγκη καταγγελίας συμπεριφορών που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παρούσα στη δίκη προς υποστήριξη της Παναγιώτας Βλαντή ήταν και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, η οποία έχει επίσης καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά.

Στην κατάθεσή του ο Γιώργος Κιμούλης έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του μέσα από δημόσιες καταγγελίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Δώρα Χρυσικού, η οποία περιέγραψε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης και προσβολών που, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά τη συνεργασία της με τον κ. Κιμούλη.