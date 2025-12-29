Αθώος κρίθηκε από το Δικαστήριο της Τρίπολης ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), το Δικαστήριο, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία, έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.

Νωρίτερα, το πρωί ο γνωστός μουσικός εμφανίστηκε ήρεμος κατά την άφιξή του στο Δικαστήριο της Τρίπολης, χωρίς ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων και την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Τρίπολης.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, από όπου έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στην οικογενειακή στέγη προκειμένου να δει τα παιδιά του, ωστόσο δεν τα βρήκε εκεί. Μη μπορώντας να εντοπίσει ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου.

Εκεί ενημερώθηκε ότι σε βάρος του είχε ήδη κατατεθεί μήνυση από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ο μουσικός πήγε στο σπίτι και της άσκησε λεκτική βία, βρίζοντάς την μπροστά στα παιδιά τους.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στον ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τη δίκη να παίρνει αναβολή για σήμερα.

Τι λέει η πλευρά της εν διαστάσει συζύγου

Στις πρώτες της δηλώσεις η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου ανέφερε: «Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι.

Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπα να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι ξανά στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».