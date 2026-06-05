Την απαλλαγή του μελισσοκόμου που είχε συλληφθεί για την πρόσφατη πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ομόφωνα αθώο.

Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινήθηκε και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε επίσης την αθώωσή του, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με την έναρξη της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 4 Ιουνίου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια προκάλεσε την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ισχυριζόμενος ότι έφθασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

«Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε τονίζοντας πως όταν έφθασε η φωτιά έκαιγε ήδη.

« Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή.Το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου» είπε ακόμα, αναφέροντας ότι αδίκως εκτέθηκε στο ίντερνετ ως ο υπαίτιος εμπρησμού προκαλώντας την οργή άλλων συναδέλφων του, μελισσοκόμων.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που παρέπεμπαν άμεσα σε ανθρώπινη δραστηριότητα, κινητοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντικές ομάδες, καθώς και οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η εστία οριοθετήθηκε προτού προλάβει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να απειλήσει τις παρακείμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ή τον δασικό ιστό του άλσους.

Η σύλληψη του μελισσοκόμου

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιχείρηση κατάσβεσης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με την Αστυνομία ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες οδήγησαν με ταχύτητα στον 45χρονο μελισσοκόμο, ο οποίος βρισκόταν νωρίτερα στο σημείο. Ο μελισσοκόμος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ. Με την κατηγορία του εμπρησμού οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.