Την Τετάρτη (27/1), το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών απάλλαξε ομόφωνα τον ακτιβιστή αστυνομικό Γεώργιο Βραχνή (Τηλέμαχο), ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχε αναρτήσει στη σελίδα του, στο YouTube, βίντεο που αποδείκνυε παράνομη καταστολή των διαδηλώσεων από την ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, σε άλλο βίντεό του, ο αστυνομικός προέτρεπε τους διαδηλωτές να αντιμετωπίζουν την κρατική αυθαιρεσία της Αστυνομίας με καθιστική διαμαρτυρία.

Τότε η Αστυνομία τον είχε θέσει σε διαθεσιμότητα και είχε σχηματιστεί δικογραφία.

Ο αστυνομικός δικάστηκε για τα αδικήματα της Διέγερσης σε Πλημμελήματα (184 Π.Κ.) και Παράβαση Καθήκοντος (259 Π.Κ.), και ομόφωνα οι δικαστές έκριναν ότι κανένα από αυτά δεν τελέστηκε.

Όσον αφορά τα συκοφαντικά δημοσιεύματα που τον οδήγησαν στο εδώλιο, στη μακρά αγόρευσή του ο Εισαγγελέας της Έδρας τα χαρακτήρισε ψευδή και παραπλανητικά!

Είναι η δεύτερη αθώωση του αστυνομικού Τηλέμαχου για φερόμενα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τα όσα αναφέρει στο κανάλι του, καθώς και τον περασμένο Μάιο (12 Μαΐου), στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, είχε και πάλι ομόφωνα από Εισαγγελέα και Πρόεδρο αθωωθεί, για βίντεο στο οποίο έκανε λόγο για παραβίαση του Γενικού Κανόνα Προστασίας Δεδομένων από τις πλατφόρμες των self tests.

Τα πιο πάνω αποτελούν δικαίωση για το Zougla.gr και προσωπικά για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο που είχε από την αρχή στηρίξει αυτόν τον αστυνομικό!

