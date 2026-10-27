Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Τρίτης 27/10 η κυκλοφορία των συρμών στην γραμμή 1 του Μετρό, που είχε διακοπέί έπειτα από πτώση ενός ατόμου από την πεζογέφυρα στον Άγιο Νικόλαο.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση, με τα σωστικά συνεργεία και την αστυνομία να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διαχείριση της κατάστασης. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση (εάν πρόκειται για ατύχημα ή άλλη αιτία) παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εξαιτίας του περιστατικού στον σταθμό του ηλεκτρικού του Αγίου Νικολάου, στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των συρμών στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, Άγιο Νικόλαο, Κ. Πατήσια και Άγιο Ελευθέριο.