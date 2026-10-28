Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία στην Αττική, με βροχές να εκδηλώνονται ήδη σε περιοχές του λεκανοπεδίου και τον καιρό να επηρεάζει τις μετακινήσεις ανήμερα της εθνικής επετείου.

Στο κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά τις 07:00, καταγραφόταν βροχόπτωση, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 11 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 87%. Μέχρι εκείνη την ώρα είχαν καταγραφεί περίπου 5,6 χιλιοστά βροχής.

Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση, με την ΕΜΥ να έχει προβλέψει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά τη διάρκεια του πρωινού, με κατά τόπους βροχές και πιθανότητα καταιγίδων, πριν παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Η σημερινή ημέρα θα είναι αισθητά ψυχρότερη, με το meteo.gr να δίνει για το κέντρο της Αθήνας μέγιστη θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών και ελάχιστη κοντά στους 11 βαθμούς, τιμές ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή.

Η κακοκαιρία επηρεάζει συνολικά μεγάλο τμήμα της ανατολικής χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Στο επίκεντρο και οι παρελάσεις

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, καθώς στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη η μαθητική παρέλαση στις 11:00.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παρακολουθείται στενά, καθώς οι βροχές των πρωινών ωρών συμπίπτουν με τις προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως σε σημεία όπου ενδέχεται να υπάρξει συσσώρευση υδάτων και μειωμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η Αττική βρίσκεται μέσα στις περιοχές που επηρεάζονται από το κύμα κακοκαιρίας τις πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα να αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά αργότερα μέσα στην ημέρα.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας: