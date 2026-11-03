Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα, ο οποίος εργάζεται ως υπάλληλος στον Δήμο Αθηναίων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ το πρωί της Παρασκευής (30/10), σε περιοχή της Αττικής.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από ειδική ομάδα στο πλαίσιο διερεύνησης αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανηλίκων, καθώς η σχετική προανακριτική έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος δεν έχει παιδιά, διατηρούσε στην κατοχή του μεγάλο όγκο απαγορευμένου ψηφιακού υλικού.

Η ανώνυμη καταγγελία και τα κατασχεθέντα μέσα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο με τρεις μήνες, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στις αρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες, δίνοντας το έναυσμα για τη διακριτική παρακολούθηση και τη στοιχειοθέτηση της δράσης του.

Ακολούθησε στοχευμένη έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Έναν ψηφιακό φάκελο με περισσότερα από 3.900 σχετικά αρχεία, ορισμένα εκ των οποίων απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ετών.

Σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών μέσων και ψηφιακών πειστηρίων.

Το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ σε μετρητά.

Η πορεία της δικογραφίας και η παραπομπή στον Ανακριτή

Όλα τα ψηφιακά και οικονομικά στοιχεία εντάχθηκαν στη δικογραφία που συνέταξε η ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 52χρονου για πορνογραφία ανηλίκων.

Μετά την αρχική προσαγωγή του ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αναμένεται να περάσει αύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου το κατώφλι του γραφείου του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τα αδικήματα που του αποδίδονται.