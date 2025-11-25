Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (25/11), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ, ΑΜΑΣΙΟΥ, ΑΝΘΕΩΝ, ΛΑΝΑΠΛΕΞ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 16 έως κάθετο: ΚΥΝΙΣΚΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΙΣΚΑΣ έως κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ ΝΟ 36 – 38 από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΙΣΚΑΣ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΓΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΙΣΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 151 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΥΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΓΥΘΕΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 3Γ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

(α) ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΚΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΡΕΩΣ – ΝΕΦΕΛΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΧΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ν.ΜΑΚΡΗ – ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ – ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΒΑΛΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΡΙΜΙΝΙ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΣΗΤΕΙΑΣ – ΔΩΡΙΔΟΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΑΖΑΡΟΥ – ΚΑΦΕΤΖΗ – ΦΩΚΑΙΑΣ – ΕΜΜΕΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – Κ.ΚΑΝΑΡΗ – ΑΝΟΙΞΕΩΣ – ΛΥΚΕΙΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ – ΑΝΘΕΩΝ – ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΔΡΟΥ – ΔΡΑΜΑΣ – ΤΣΙΜΑ ΗΡΑΚΛΗ – ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΑΓΑΚΗ – ΑΝΟΙΞΕΩΣ – ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚ. – ΚΑΦΕΤΖΗ – ΚΟΛΛΙΑ ΜΙΧ. – ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗΣ – ΠΑΣΒΑΓΚΑ – ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ – ΕΜΜΕΗ – ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 9 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΜΑΡΩΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΩΤΗ απο κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΖΑ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ