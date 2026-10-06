Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εξαπάτησης του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό της οργάνωσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και άτομα στα οποία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης της οργάνωσης.