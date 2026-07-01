Μεγάλο πλήγμα σε μια καλοκουρδισμένη «βιομηχανία» απάτης και διαρρήξεων κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Μετά από μια συντονισμένη, ολονύχτια αστυνομική επιχείρηση-αστραπή, οι αρχές κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ρημάξει σπίτια και τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών σε ολόκληρη την Αττική.

Το «δόλωμα» της ΔΕΗ και ο τρόμος της Εφορίας

Το modus operandi της σπείρας ήταν απόλυτα μεθοδικό και βασιζόταν στην ψυχολογική πίεση των θυμάτων. Τα μέλη του κυκλώματος τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες και, χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα, παρουσιάζονταν ψευδώς ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ ή ως υπάλληλοι και λογιστές της Εφορίας.

Με προσχήματα όπως δήθεν «επιστροφές φόρων», «επιδόματα» ή δήθεν «βλάβες και διαρροές ρεύματος» που έπρεπε να αποκατασταθούν άμεσα, κατάφερναν:

Να αποσπούν κωδικούς e-banking και να αδειάζουν λογαριασμούς.

Να πείθουν τα θύματα να βγάλουν από το σπίτι χρήματα και τιμαλφή για να μην «καούν» ή χαθούν.

Να μπαίνουν στα σπίτια ως «τεχνικοί» και, απασχολώντας τους ιδιοκτήτες, να προχωρούν σε κανονικές διαρρήξεις και κλοπές.

Δείτε βίντεο από τη δράση των μελών του κυκλώματος:

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και οι συλλήψεις

Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση τους.

Στην οργανωμένη επιχείρηση, που εξελίχθηκε σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων αλλά και στη Δυτική Αττική, συμμετείχαν ειδικές επιχειρησιακές ομάδες. Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο «εγκέφαλος» –το αρχηγικό μέλος– της οργάνωσης.

Έρευνες «διαμέρισμα προς διαμέρισμα» για τη λεία

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλοπιμαία, μετρητά και ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους σε δεκάδες ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.