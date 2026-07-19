Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας που φέρονται να διέπρατταν συστηματικές διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα παραπλανητικό τέχνασμα: φορούσαν ανακλαστικά γιλέκα εργασίας και προσποιούνταν τους εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, ώστε να κινούνται ανενόχλητοι στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς να προκαλούν υποψίες.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της ΓΑΔΑ. Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 31 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου στη Βούλα με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες των Βορείων και Νοτίων Προαστίων της Αθήνας, αποκομίζοντας σημαντικό παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες παραβίαζαν τις εισόδους κατοικιών χρησιμοποιώντας ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν κοσμήματα, ρολόγια και χρηματικά ποσά. Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα αυτοκίνητα, τα οποία αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το στοιχείο που ξεχώρισε στην υπόθεση ήταν η μέθοδος με την οποία προσέγγιζαν τους στόχους τους. Φορώντας φωσφορούχα ανακλαστικά γιλέκα, εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι τεχνικών συνεργείων, δικαιολογώντας έτσι την παρουσία τους στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και αποφεύγοντας να κινήσουν την προσοχή κατοίκων ή διαχειριστών.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, αλλά και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» για την απόκρυψη των κλοπιμαίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

21 ρολόγια,

πλήθος κοσμημάτων και τσαντών,

διαρρηκτικά εργαλεία, όπως υδραυλική πρέσα και ηλεκτρικό δράπανο,

δύο ανακλαστικά γιλέκα εργασίας,

συσκευή γεωεντοπισμού,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και

τρία κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η δράση της ομάδας συνδέεται και με άλλες διαρρήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη σύλληψή του ο 48χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.