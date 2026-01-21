Συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αστυνομία στην Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

– Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

– Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

– Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους

– Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα

– Στην οδό Αγίου Ανδρέα από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας στην Νέα Μάκρη

– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα

– Στη λεωφόρο Λαυρίου από του ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό- Στη Γραμμή 7 του Τραμ εκτός λειτουργίας μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς, σύμψωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Επίσης, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας και εκτός λειτουργίας παραμένει μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας.