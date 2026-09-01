Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχτηκε το πρωί της 31ης Αυγούστου στην Αττική Οδό, με πρωταγωνιστή έναν 90χρονο οδηγό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας της περιοχής.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορωπίου να κινείται με το όχημά του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, μετατρέποντας την πορεία του σε «κινητή βόμβα» και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων οδηγών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και περιπολικά της Τροχαίας τον ακολούθησαν με προσοχή, καταφέρνοντας τελικά να τον ανακόψουν και να τον ακινητοποιήσουν με ασφάλεια στο ύψος της εισόδου από το Μαρκόπουλο.

Τα ευρήματα της Τροχαίας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι εκπλήξεις για τους αστυνομικούς συνεχίστηκαν. Όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική διαδικασία, ο οδηγός δεν έφερε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, ενώ η άδεια ικανότητας οδήγησής του είχε λήξει εδώ και έξι χρόνια, από το 2018.

Ο 90χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.