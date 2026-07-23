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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι οδηγοί που κινούνταν στην Αττική Οδό, όταν επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες την ώρα που διερχόταν από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών.

Στο σημείο προκλήθηκε αμέσως κινητοποίηση, με έξι πυροσβέστες και δύο επιχειρησιακά οχήματα να σπεύδουν για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, με τα προβλήματα να εκτείνονται από τα Άνω Λιόσια έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

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