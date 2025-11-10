Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία δημιούργησε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τουλάχιστον 25΄-30΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). Έντονες ήταν και οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Δείτε την ανάρτηση της Αττικής Οδού:

Κλειστές οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο για Λαμία. Για Λαμία προτείνεται η έξοδος για Πειραιά. https://t.co/xDgj9m80qh — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025

Άνοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία, καθώς απομακρύνθηκε άμεσα το φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης.

