Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία δημιούργησε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τουλάχιστον 25΄-30΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). Έντονες ήταν και οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Άνοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία, καθώς απομακρύνθηκε άμεσα το φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης.

