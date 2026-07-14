Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφεται στην Αττική Οδό, με βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα να δείχνει οδηγό να παραβιάζει βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να κινείται με τρόπο που προκαλεί ανησυχία.

Οι εικόνες, οι οποίες έγιναν γρήγορα viral, δείχνουν έναν οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς σε αυτοκινητόδρομο υψηλών ταχυτήτων, χωρίς να φαίνεται να υπολογίζει τους κινδύνους για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνται στην ίδια οδό.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων βίντεο που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς αρκετοί οδηγοί καταγράφουν ή δημοσιεύουν στα social media επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, συχνά για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας.

Επικίνδυνοι ελιγμοί σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Η Αττική Οδός αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας και μεγάλο αριθμό οχημάτων καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, αποτυπώνεται συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από πολλούς χρήστες ως άκρως επικίνδυνη, καθώς ο οδηγός φαίνεται να αγνοεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Η χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας, οι απότομες αλλαγές πορείας και η έλλειψη προσοχής στις συνθήκες του δρόμου αποτελούν παραβάσεις που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου.

Τα viral βίντεο και η επικίνδυνη «κουλτούρα» της επίδειξης

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα περιστατικά όπου οδηγοί ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές ακραίας οδήγησης, επιδιώκοντας προβολή και αντιδράσεις από το κοινό.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν αποτελούν απλώς μια «παράβαση της στιγμής», αλλά μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Η Τροχαία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι επικίνδυνοι ελιγμοί, η υπερβολική ταχύτητα και η μη συμμόρφωση με τον ΚΟΚ βρίσκονται ανάμεσα στις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των οδηγών.