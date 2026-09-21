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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, μετά από τροχαίο ατύχημα μέσα σε σήραγγα, στο οποίο ενεπλάκησαν μία νταλίκα και ένα ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη χιλιομετρική θέση 15,5, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ οι οδηγοί που κινούνται προς το αεροδρόμιο, αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 45 λεπτά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

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