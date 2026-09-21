Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, μετά από τροχαίο ατύχημα μέσα σε σήραγγα, στο οποίο ενεπλάκησαν μία νταλίκα και ένα ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη χιλιομετρική θέση 15,5, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ οι οδηγοί που κινούνται προς το αεροδρόμιο, αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 45 λεπτά.

Αττική οδός διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 45΄από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

25΄-30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

25΄-30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/RRTqvsq76F — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 21, 2026

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.