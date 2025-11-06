Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που εμφανίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ κατασχέθηκε μία εκ των δίκυκλων μοτοσικλετών.

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση σε συνεχή βάση, καθώς οι ενέργειές τους θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους με σκοπό την επίδειξη και τον εντυπωσιασμό, ξεπερνώντας τα 250 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και διαρκείς επικίνδυνους ελιγμούς.

Η ενδελεχής έρευνα έδειξε ότι είχαν επιδείξει ανάλογη παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι προσήλθαν αυτοβούλως την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Κατόπιν επικοινωνίας με τον εισαγγελέα, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας από τις μοτοσικλέτες, η οποία βρέθηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Στη διάρκεια της κατάσχεσης, συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο για απείθεια, επειδή εμπόδισε τη διαδικασία των αστυνομικών.

Σημειώνεται ότι οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο 27χρονος είχε ήδη κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, ενώ ο 21χρονος είχε βεβαιωθεί με διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα.

Επιπλέον, του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 455 ημέρες.

Πηγή: astynomia.gr