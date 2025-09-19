Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από πυρκαγιά σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Πυρκαγιά σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τον κόμβο Παιανίας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στη δεξιά λωρίδα της οδού.

Η κίνηση στην βασική οδική αρτηρία της Αττικής γίνεται μετ’εμποδίων, καθώς στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας.