Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησαν από νωρίς σήμερα (14/2) το πρωί οι αρμόδιες Αρχές στην Αττική Οδό, λόγω προγραμματισμένων έργων σε συγκεκριμένες εισόδους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές:

• Όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα–Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

• Με προορισμό τη Λαμία, η κίνηση μπορεί να γίνει μέσω Λεωφόρου Αθηνών και του ανοδικού ρεύματος της Λεωφόρου Κηφισού.

• Για το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τη Λεωφόρο Αθηνών, το ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού και να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρος Φυλής) και μετά, όλες οι είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παραμένουν κανονικά ανοιχτές.