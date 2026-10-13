Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αττική Οδό, στο ύψος του Αμαρουσίου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το ατύχημα έγινε μετά την έξοδο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Κυκλοφοριακά προβλήματα μετά το τροχαίο

Το ατύχημα είχε άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία, καθώς οι αριστερές λωρίδες έκλεισαν προσωρινά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία ή για το αν υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί.