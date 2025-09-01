Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε οχήματα καθώς και ένα φορτηγό συνέβη πριν από λίγο στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε γερανοφόρο όχημα προκειμένου να σηκώσει τη νταλίκα η οποία έχει ντεραπάρει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος των Άνω Λιοσίων και ανετράπη, με αποτέλεσμα, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η νταλίκα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουν κλείσει για την κυκλοφορία η μεσαία και η αριστερή λωρίδα, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία της Αττικής Οδού για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2025