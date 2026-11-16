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Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στο ύψος του The Mall Athens στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.

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