Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στο ύψος του The Mall Athens στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.