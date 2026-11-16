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Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στο ύψος του The Mall Athens στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
Άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κύμης,
Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κύμης.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας,
10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026