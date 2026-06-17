Χιλιάδες ευρώ κρυμμένα ακόμα και μέσα σε… κάλτσες βρήκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών όταν έκαναν έρευνες στα σπίτια των εννέα συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι έκαναν εμπόριο κοκαΐνης στην Αττική.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, και είχε τρεις υπαρχηγούς οι οποίοι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη, δρούσαν από τον Δεκέμβριο του 2025.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση των αστυνομικών:

«Θέλοντας να κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά τα… αδιάκριτα βλέμματα και αυτιά, χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και ορισμένοι εξ αυτών άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Ο αρχηγός έδινε τις εντολές, οι υπαρχηγοί τις έκαναν πράξη ενώ τα μέλη πουλούσαν τα ναρκωτικά στους πελάτες του κυκλώματος. Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, «το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν, συνολικά, εννέα άτομα, ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα πέντε άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Από έρευνες που έγιναν στους «επιχειρησιακούς χώρους – καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

827,1 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

119 φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

5 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των -14.505- ευρώ και των -470- δολαρίων ΗΠΑ,

3 ασύρματοι,

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και -3- μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.