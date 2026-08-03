Αποφασιστικές κινήσεις και μηδενική ανοχή επιδεικνύουν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής.

Δύο νέες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Ραφήνα και Ίλιον, όπου πολίτες άναψαν ψησταριές με κάρβουνα δίπλα σε δασικές εκτάσεις, εν μέσω ημέρας με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 3.000 ευρώ, ενώ τα στοιχεία της ΔΑΕΕ για τις συλλήψεις και τα πρόστιμα του 2026 είναι αποκαλυπτικά.

3.000 ευρώ πρόστιμο για ψησταριά στη Ραφήνα

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, στις 14:25, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος έκανε χρήση ψησταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση.

Η παράβαση έγινε σε ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).

Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Σύλληψη και στο Ίλιον – Άναψε φωτιά δίπλα στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, περίπου στις 00:30, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στο Ίλιον.

Στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φυλής, σε απόσταση αναπνοής από το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών ένας 59χρονος, ο οποίος άναψε φωτιά με κάρβουνα και μικρά ξύλα εντός μεταλλικής υπαίθριας ψησταριάς πλησίον δασικής βλάστησης, παραβιάζοντας τη νομοθεσία σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΔΑΕΕ για το 2026

Τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φετινή περίοδο, από 1 Ιανουαρίου έως και 3 Αυγούστου 2026, αποτυπώνουν την ένταση των ελέγχων.

Συνολικά έχουν επιβληθεί 653 πρόστιμα, συνολικού ύψους 988.346,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, εκ των οποίων οι 231 (88,85%) αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και οι 29 (11,15%) εμπρησμό από πρόθεση.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια.

Απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου.