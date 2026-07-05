Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκιο (ΑΚΑΕΕ) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, μετά τον εντοπισμό πολιτών που εκτελούσαν παράνομες θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.

Οι έλεγχοι ήταν εντατικοί λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας (κατηγορία κινδύνου 4) στην Αττική και για όλους τους συλληφθέντες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι περιπτώσεις των παραβάσεων

Διόνυσος: Στις 10:41, συνελήφθη ένας 47χρονος που χρησιμοποιούσε τροχό. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ραπεντώσα Διονύσου: Στις 12:03, εντοπίστηκε ένας 60χρονος να κάνει εργασίες επίσης με τροχό. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Προφάρτα Κορωπίου: Στις 13:34, συνελήφθησαν ένας 73χρονος και ένας 35χρονος, οι οποίοι έκαναν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση. Στον καθένα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία (1 Ιανουαρίου – 5 Ιουλίου 2026)

Το Πυροσβεστικό Σώμα δημοσιοποίησε τον συνολικό απολογισμό των ελέγχων και των συμβάντων, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

Διοικητικά Πρόστιμα : Έχουν βεβαιωθεί 521 πρόστιμα, με το συνολικό τους κόστος να αγγίζει τα 645.080,80 ευρώ.

: Έχουν βεβαιωθεί 521 πρόστιμα, με το συνολικό τους κόστος να αγγίζει τα 645.080,80 ευρώ. Συλλήψεις στο αυτόφωρο: Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 164 συλλήψεις, εκ των οποίων:

Οι 151 (92,07%) αφορούν εμπρησμό από αμέλεια.

Οι 13 (7,93%) αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Οι 29 από αυτές κατασβέστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται με ακόμη επτά μέτωπα.

Έκκληση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες παραμένουν σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα διενεργώντας συνεχείς ελέγχους. Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει πως η συντριπτική πλειονότητα των πύρινων μετώπων οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια.

Η αποφυγή θερμών εργασιών και η αυστηρή τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου είναι καθοριστικές για την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς.