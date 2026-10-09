Έπειτα από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά τρία άτομα.

Η έρευνα έδειξε πως οι συλληφθέντες συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς ο ένας φέρεται να έχει προμηθεύσει τους υπόλοιπους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενεργώντας για λογαριασμό ενός άλλου ατόμου, το οποίο και αναζητείται.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας:

Πώς συνδέονται οι τρείς συλληφθέντες

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και 29χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση τρία κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης ενώ στην Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, εντός του χώρου αποσκευών αυτοκινήτου, 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και τρία κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Τις παραπάνω ουσίες που εντόπισε και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος.

Έλεγχος στο σπίτι του «προμηθευτή»

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 23χρονου όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης,

245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) και

51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο, ο 23χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Έρευνα στα σπίτια του 29χρονου και του 44χρονου

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου βρέθηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης,

256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

170 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

7-κινητά τηλέφωνα,

3 κάρτες μνήμης,

γάντια,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

4 κλειδιά.

Το σκοτεινό παρελθόν του 44χρονου

Σημειώνεται ότι, ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.