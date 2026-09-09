Τρία σπάνια τιγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο από τη μητέρα τους, Τόμπα.

Ο πατέρας τους, Άργος, πέθανε πρόσφατα από καρκίνο και τα μικρά θα ονομαστούν από χαρακτήρες της Οδύσσειας. Σε ηλικία δύο μηνών, τα τιγράκια υποβλήθηκαν την Τρίτη επιτυχώς στον πρώτο τους κτηνιατρικό έλεγχο, εμβολιάστηκαν και απέκτησαν μικροτσίπ. Αν και μικρά, έχουν ήδη κοφτερά δόντια και νύχια, κάνοντας τον χειρισμό τους απαιτητικό για το εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι τίγρεις της Σουμάτρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «κρισίμως απειλούμενες» από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις παγκοσμίως, συναντώνται μόνο στο νησί της Σουμάτρας, το οποίο βρίσκεται στην Ινδονησία. Πιστεύεται ότι μόλις 400 τίγρεις της Σουμάτρας υπάρχουν στην άγρια φύση, οι οποίες απειλούνται κυρίως λόγω της επιθετικής αποψίλωσης των δασών, όπου διαμένουν.

«Η τίγρης της Σουμάτρας είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη τίγρεων στον κόσμο, αλλά και μεταξύ των αιλουροειδών γενικότερα», δήλωσε στο Associated Press ο Θεόδωρος Μπαμπίλης, επικεφαλής φροντιστής αιλουροειδών και πιθήκων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ζωολογικοί κήποι σε όλη την Ευρώπη διατηρούν έναν μικρό πληθυσμό τίγρεων της Σουμάτρας, «έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η επανεισαγωγή τους στην άγρια φύση».

Οι τίγρεις της Σουμάτρας είναι το μικρότερο είδος τίγρης στον κόσμο, αν και τα αρσενικά ζώα μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 2,55 μέτρα και σε βάρος έως 140 κιλά. Σύμφωνα με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, οι συγκεκριμένες τίγρεις είναι εξαίρετοι κολυμβητές και αναρριχητές, αφού έχουν πανίσχυρους μύες και μεγάλα νύχια, ενώ κάθε μια από αυτές έχει διαφορετικό μοναδικό μοτίβο με ρίγες, για να κρύβονται στο πυκνό δάσος καθώς κυνηγούν ελάφια, αγριογούρουνα και μικρότερα θηλαστικά.

Ακόμη και σε ηλικία 2 μηνών, λέει ο Μπαμπίλης στο αμερικανικό μέσο, τα μικρά έχουν ήδη αναπτύξει αιχμηρά νύχια και δόντια που καθιστούν τον χειρισμό τους μια… πρόκληση.

«Η φροντίδα των ζώων είναι απαιτητική εργασία»

«Η φροντίδα των ζώων είναι απαιτητική εργασία», δήλωσε στο Associated Press, η Dr. Αρσινόη Ψαρουδάκη, η κτηνίατρος που έκανε τα εμβόλια στα μικρά. «Γενικά, στις τίγρεις δεν αρέσει να τις ακουμπάνε. Είναι πολύ άγριες», συνέχισε, εξηγώντας ότι το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για να μην αγχώνουν τα ζώα.

Ωστόσο, για την Dr. Αρσινόη Ψαρουδάκη, η εργασία που κάνει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας για τη διαφύλαξη ενός από τα πιο σπάνια και απειλούμενα αιλουροειδή του πλανήτη μας».