Αναστάτωση προκλήθηκε σε πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς υπήρξε ατύχημα με έναν τραυματία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σίνα 20 και σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας άνδρας εντός του.

Ο άνθρωπος απεγκλωβίστηκε, τραυματισμένος από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: