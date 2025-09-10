Απρόβλεπτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας Τετάρτη (10/09/), στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Ο οδηγός νταλίκας, που κινούνταν από τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό την Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, όταν το λάστιχο από την αριστερή πλευρά έσκασε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο τσιμεντένιο διάζωμα κοντά στην Αταλάντη, στην 145,8 χιλιομετρική θέση.

Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε αλώβητος από το ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές, με το πλήρωμα του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Νέας Οδού, που φρόντισαν για τη σήμανση του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά από το δεξί ρεύμα και τη ΛΕΑ, καθώς η αριστερή λωρίδα ήταν αποκλεισμένη από το βαρύ όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας μεγάλος γερανός απομάκρυνε το όχημα εκτός της εθνικής οδού, αποκαθιστώντας πλήρως τη ροή της κυκλοφορίας.