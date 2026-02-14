Αποχωρούν σιγά – σιγά ως το μεσημέρι τα τρακτέρ από το Σύνταγμα. Η χθεσινή τους άφιξη στην Αθήνα ήταν επεισοδιακή.

Τα τρακτέρ έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής στις Αφίδνες, απολυμάνθηκαν από την ευλογιά των προβάτων και ξεκίνησαν την πορεία τους, συνοδεία της αστυνομίας, προς την πρωτεύουσα, όπου και ακολούθησε μια ολονύχτια κινητοποίηση.

Τουλάχιστον 2.500 αγρότες έδωσαν το «παρών» στο συλλαλητήριο. Όλοι μαζί «ύψωσαν» την γροθιά τους έξω από τη Βουλή.

Δείτε βίντεο από drone από την χθεσινή πορεία των αγροτών προς το Σύνταγμα:

Στη συγκέντρωση των αγροτών βρέθηκαν και απλοί πολίτες, προκειμένου να δείξουν ότι είναι μαζί τους στον αγώνα που δίνουν.

Χωρίς προβλήματα και εντάσεις κύλησαν τα πράγματα, αφού οι αγρότες έκαναν αυτό ακριβώς που είχαν δηλώσει εξαρχής. Διαδήλωσαν ήρεμα, αφού μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως ξεκαθαρίζουν, τα αιτήματά τους.

Περίπου 50 τρακτέρ παρατάχθηκαν στην πλατεία μπροστά στο Κοινοβούλιο και ακολούθησαν οι υπόλοιποι αγρότες με τα πόδια από την Ομόνοια.

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος».

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Ευχαρίστησε για «τη συγκινητική και συγκλονιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλες τις μέρες του αγώνα, αλλά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα».

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε απ τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο.

Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».

«Μπράβο σε όλους μας που συνεχίζουμε έναν αγώνα μεγάλο» είπε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε – 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει: «Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, που επί 55 μέρες στα μπλόκα μας στηρίζατε ηθικά, μας δίνατε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για το σήμερα και για το αύριο». Σημείωσε ότι «αρνιόμαστε να δεχθούμε τον ξεκληρισμό των κτηνοτρόφων. Θέλουμε την ύπαιθρο ζωντανή και τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Τόνισε πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με το συλλαλητήριο σήμερα που σίγουρα στέλνει το μήνυμα, αλλά και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας, δεν υποχωρούμε, είτε με τα πόδια, είτε με τα τρακτέρ. Όλοι μαζί, μαζί με τη δική σας βοήθεια».

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών.

«Να είστε σίγουροι ότι η σπορά που κάνατε, ο πολυήμερος ηρωικός σας αγώνας, θα δώσει καρπούς. Η σπορά της ενότητας, της συσπείρωσης στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της εργατικής – λαϊκής αλληλεγγύης είναι τα πιο σημαντικά εφόδια για τον αγώνα σας που συνεχίζεται.