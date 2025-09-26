Καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα του Αυλώνα έγινε χθες (25/09) από μία μητέρα η οποία ισχυρίζεται ότι όταν παρέλαβε το τρίχρονο αγοράκι της από τον ιδιωτικό βρεφικό σταθμό που το πηγαίνει καθημερινά, είδε το παιδί χτυπημένο. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και είχε ένα σημάδι στο χείλος του.

Ρωτώντας στον παιδικό σταθμό τους νηπιαγωγούς, έλαβε ως απάντηση από το Διευθυντή του σταθμού και από την δασκάλα σύζυγό του, ότι το αγοράκι έτρεξε γρήγορα προς την πόρτα όταν χτύπησε το κουδούνι και ο διευθυντής στην προσπάθειά του να το προλάβει ώστε να μην πέσει, το κράτησε αλλά το παιδάκι χτύπησε στην πόρτα.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας μία άλλη νηπιαγωγός του βρεφικού σταθμού, τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου αγοριού και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν βγήκαν από την κουζίνα η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο.

Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ιδιωτικού βρεφικού σταθμού, ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε ιατροδικαστική παραγγελία για εξέταση του παιδιού.