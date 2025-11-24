Ένα άλογο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Αγρίνιο και παραμένει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου.

Το τροχαίο σημειώθηκε κατά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.25). Σύμφωνα με πληροφορίες, κοπάδι αλόγων διέσχιζε την Εθνική Οδό Αγρινίου – Αμφιλοχίας και ο οδηγός παρά την προσπάθειά του να τα αποφύγει, παρέσυρε ένα από αυτά, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Τροχαία έσπευσε άμεσα στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, αλλά και η Πυροσβεστική που μετέφερε το άλογο στην άκρη του δρόμου.

Δυστυχώς, το χτυπημένο από το τροχαίο άλογο χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης. Ακόμα δεν έχει βρεθεί κτηνίατρος ούτε από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου ούτε από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Η εικόνα του άτυχου ζώου να σφαδάζει στον πόνο προκαλεί έντονη θλίψη, αλλά και αγανάκτηση, γιατί από την στιγμή που έχει γίνει το περιστατικό, το άλογο δεν έχει λάβει καμία φροντίδα.

Δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταφορά του σε προστατευμένο περιβάλλον και βρίσκεται ακόμη στο σημείο, στο οποίο το μετέφεραν οι Αρχές.

Το ζώο δεν αποκλείεται να είναι είναι ένα από τα άγρια άλογα του Πεταλά για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί ότι βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για τροφή.

Πηγή: Συνείδηση