Αύριο στις 15:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το μόλις δύο ετών Λίο, του οποίου ο τραγικός θάνατος έχει συγκλονίσει τη κοινωνία της Ζακύνθου.

Το τελευταίο αντίο στο αδικοχαμένο αγοράκι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα.

Πως έχασε τη ζωή του το 2 ετών αγόρι

Το αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας.

Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού, αφού το δάγκωσε στο λαιμό και σε άλλα μέρη του σώματος. Άμεσα το σκυλί της οικογένειας μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.

Την ώρα της επίθεσης, ο πατέρας κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να απεγκλωβίσει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.