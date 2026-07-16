Χάσμα δύο ταχυτήτων καταγράφεται στην εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών από το κράτος. Από τη μία πλευρά, οι ψηφιακές πλατφόρμες κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού, με τους πολίτες να ζητούν περαιτέρω επέκταση των online υπηρεσιών. Από την άλλη, η φυσική παρουσία στα γκισέ των Δήμων και των δημόσιων οργανισμών βαθμολογείται κάτω από τη βάση, αναδεικνύοντας τις χρόνιες παθογένειες της γραφειοκρατίας και των υποδομών.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη δεύτερη ετήσια ηλεκτρονική αξιολόγηση που διενήργησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Αν και ο γενικός δείκτης ικανοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο (από 5,46 πέρυσι σε 6,2 φέτος με άριστα το 10), η συμμετοχή των πολιτών ήταν μειωμένη, καθώς συγκεντρώθηκαν 38.367 απαντήσεις έναντι των 64.789 της προηγούμενης περιόδου.

Οι αριθμοί της αξιολόγησης: Gov.gr εναντίον γκισέ

Η ψαλίδα ανάμεσα στην ψηφιακή και την παραδοσιακή εξυπηρέτηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα νούμερα:

Η πύλη gov.gr ηγείται της κούρσας με βαθμολογία 8,3.

Οι υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης αγγίζουν το 7,56.

Οι διά ζώσης υπηρεσίες των υπουργείων περιορίζονται στο 5,37.

Οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών (ΟΤΑ) καταποντίζονται στο 4,13.

Οι πολίτες εντοπίζουν τη μεγαλύτερη αποτυχία των τοπικών αρχών σε τρεις βασικούς άξονες της καθημερινότητας: τη στάθμευση (3,72), την τραγική κατάσταση των πεζοδρομίων (3,74) και την ελλιπή προσβασιμότητα για ΑμεΑ (3,94).

Το αίτημα για έναν «ενιαίο ψηφιακό φάκελο»

Η ανάγκη για ένα κράτος πιο φιλικό, ενιαίο και διαφανές είναι διάχυτη. Μέσα από τις απαντήσεις τους, οι πολίτες προτείνουν τη δημιουργία ενός προσωπικού ψηφιακού φακέλου.

Σε αυτόν θα συγκεντρώνονται όλα τα προσωπικά τους δεδομένα —από πτυχία, πιστοποιήσεις και βιογραφικά, μέχρι ένσημα, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την πορεία των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο. Παράλληλα, ψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται και η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου φακέλου υγείας για την πλήρη καταγραφή του ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενούς.

Η σκληρή πραγματικότητα των πόλεων

Στα ελεύθερα σχόλια της πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες περιγράφουν με μελανά χρώματα την καθημερινότητα στις γειτονιές. Η έλλειψη καθαριότητας, οι κακοτεχνίες, οι λακκούβες στους δρόμους και η άναρχη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα.

«Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα μοιάζουν εγκλωβισμένα στη δεκαετία του ’70, γεμάτα παγίδες και κακοτεχνίες», σημειώνει χαρακτηριστικά ένας πολίτης, ζητώντας την εφαρμογή προτύπων ISO στα δημόσια έργα.

Άλλοι καταγγέλλουν την πλήρη κυριαρχία του αυτοκινήτου εις βάρος των πεζών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την απελπιστικά αργή πρόοδο των έργων ανάπλασης.